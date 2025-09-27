Наталья Подольская загорает на пляже в браслетах за сотни тысяч рублей

Певица Наталья Подольская не расстается с ювелирными украшениями даже на пляже. В личном блоге она поделилась фотографией, на которой продемонстрировала золотые браслеты, лежа в шезлонге.

Как выяснил Telegram-канал «Свита короля», один из браслетов от Saint Laurent стоит почти 349 тысяч рублей.

На второй браслет от бренда Cartier, согласно данным из открытых источников, цены начинаются от 650 тысяч рублей.

Ранее 42-летняя Наталья Подольская опубликовала фото в купальнике, продемонстрировав фигуру после слухов о беременности. На снимке певица позировала на пляже в черном монокини с золотистой фурнитурой, дополнив образ соломенной шляпой и солнцезащитными очками.

