Скрывает живот на фото: 42-летняя Наталья Подольская снялась на отдыхе после слухов о беременности

42-летняя певица Наталья Подольская продолжает делиться кадрами с отдыха. В личном блоге артистка опубликовала фото в купальнике, продемонстрировав фигуру после слухов о беременности.

На снимке Наталья Подольская позировала на пляже в черном слитном купальнике с золотистой фурнитурой, дополнив образ соломенной шляпой и солнцезащитными очками. Певица предстала перед камерой без макияжа и с распущенными волосами.

«За годы материнства я могу сказать, что „научилась“ отдыхать с детьми. Иногда меняя свои планы, иногда прикидываясь глухой и минимально приставая с фотографиями», — написала Наталья Подольская.

Напомним, в августе артистку заподозрили в беременности. Тогда Наталья Подольская поделилась в соцсети кадрами, сделанными во время путешествия с семьей в Париж. На фото певица была запечатлена в розовом платье-комбинации. Подписчики разглядели у знаменитости округлившийся живот и предположили, что она ждет ребенка. Сама Наталья Подольская никак не комментировала слухи, но примечательно, что на свежих кадрах она будто специально скрывает живот. Так, недавно артистка снялась в топе и мини-юбке с завышенной талией.

Наталья Подольская состоит в браке с певцом Владимиром Пресняковым с 2010 года. У супругов двое сыновей — 9-летний Артемий и 3-летний Иван. Примечательно, что певица признавалась, что была бы не против пополнения в семье.

Ранее мы писали о том, что Наталья Подольская рассказала о любимом развлечении своих детей.