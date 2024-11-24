Опубликовано 24 ноября 2024, 12:571 мин.
«Ушла радовать»: 42-летняя Наталья Подольская показала фигуру в блестящем мини-платье
42-летняя Наталья Подольская похвасталась фигурой в облегающем мини-платье.
© Starface.ru
Певица Наталья Подольская похвасталась стройной фигурой в облегающем наряде. 42-летняя жена Владимира Преснякова показала в своем блоге короткий видеоролик, на котором позирует в блестящем мини-платье.
Артистка выбрала для выхода на сцену бежевое платье, украшенное золотыми пайетками и бахромой. Певица также надела босоножки на высоких каблуках. Волосы Наталья распустила, а также сделала макияж с акцентом на глаза - черными стрелками и блестящими тенями.
«Ушла радовать», - подписала видео Подольская.
Ранее певица Наталья Подольская сделала шокирующее признание после своего концерта в Белоруссии. Артистка заявила, что перед выступлением ей стало плохо, поэтому пришлось делать уколы, чтобы выйти на сцену.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева