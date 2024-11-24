«Ушла радовать»: 42-летняя Наталья Подольская показала фигуру в блестящем мини-платье

Певица Наталья Подольская похвасталась стройной фигурой в облегающем наряде. 42-летняя жена Владимира Преснякова показала в своем блоге короткий видеоролик, на котором позирует в блестящем мини-платье.

Артистка выбрала для выхода на сцену бежевое платье, украшенное золотыми пайетками и бахромой. Певица также надела босоножки на высоких каблуках. Волосы Наталья распустила, а также сделала макияж с акцентом на глаза - черными стрелками и блестящими тенями.

«Ушла радовать», - подписала видео Подольская.