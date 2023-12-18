Актриса Агата Муцениеце написала объяснительную записку после пересечения границы с детьми. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на шоу Агаты «Честные будни».

Не так давно звезда «Закрытой школы» покинула территорию РФ. Артистка собрала детей и отправилась в Латвию. Там у Агаты живут родственники, с которыми она долгое время не могла увидеться. Как выяснилось, у звездного семейства возникли трудности при пересечении границы.

Дело в том, что актриса взяла в поездку собаку Милку. Питомцу сделали все необходимые документы, однако, по словам Агаты, «никогда не знаешь, что получится» при выезде из страны. Кроме того, у ее сына закончился срок действия паспорта. Экс-супруга Павла Прилучного решила, что не будет из-за этого отменять поездку.

«Я подумала, пусть нам выписывают штрафы. Будем на границе умолять, чтобы нас пропустили. В итоге я написала объяснительную, и нас отпустили», — рассказала Агата.

Оказалось, что актриса приезжала в Латвию ради продления водительских прав.

Ранее сообщалось о том, что актриса Агата Муцениеце отказалась от иска по алиментам к Павлу Прилучному. Подробности смотрите в этой статье.