Наталья Фриске поделилась любимым фото с сестрой Жанной, когда она была беременной
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Бывшая солистка «Блестящих» Наталья Фриске опубликовала любимое фото с сестрой Жанной, когда она была беременной. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
«Любимая фотка. Самое счастливое время было», — написала исполнительница.
Напомним, Жанна Фриске 7 апреля 2013 года впервые стала матерью. Она подарила телеведущему Дмитрию Шепелеву сына Платона. В интервью шоумен рассказывал, что запрещает родителям и сестре бывшей возлюбленной видеться с ребенком. Певица Ольга Орлова — крестная Платона — также не поддерживает общение с мальчиком, поскольку его отец против этого.
Ранее солист группы Иванушки International Кирилл Андреев рассказал, что встречался с Жанной Фриске несколько месяцев.
Также актер Алексей Чадов вспомнил о совместных съемках в кино с Жанной Фриске.