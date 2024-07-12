Наталья Фриске поделилась любимым фото с сестрой Жанной, когда она была беременной

«Любимая фотка. Самое счастливое время было», — написала исполнительница.

Напомним, Жанна Фриске 7 апреля 2013 года впервые стала матерью. Она подарила телеведущему Дмитрию Шепелеву сына Платона. В интервью шоумен рассказывал, что запрещает родителям и сестре бывшей возлюбленной видеться с ребенком. Певица Ольга Орлова — крестная Платона — также не поддерживает общение с мальчиком, поскольку его отец против этого.

Ранее солист группы Иванушки International Кирилл Андреев рассказал, что встречался с Жанной Фриске несколько месяцев.

Также актер Алексей Чадов вспомнил о совместных съемках в кино с Жанной Фриске.