НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 12 июля 2024, 11:24
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Наталья Фриске поделилась любимым фото с сестрой Жанной, когда она была беременной

Певица Наталья Фриске разместила архивное фото с покойной сестрой.
Наталья Фриске поделилась любимым фото с сестрой Жанной, когда она была беременной

© Starface.ru

Бывшая солистка «Блестящих» Наталья Фриске опубликовала любимое фото с сестрой Жанной, когда она была беременной. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Наталья Фриске поделилась любимым фото с сестрой Жанной, когда она была беременной

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Любимая фотка. Самое счастливое время было», — написала исполнительница.

Напомним, Жанна Фриске 7 апреля 2013 года впервые стала матерью. Она подарила телеведущему Дмитрию Шепелеву сына Платона. В интервью шоумен рассказывал, что запрещает родителям и сестре бывшей возлюбленной видеться с ребенком. Певица Ольга Орлова — крестная Платона — также не поддерживает общение с мальчиком, поскольку его отец против этого.

Ранее солист группы Иванушки International Кирилл Андреев рассказал, что встречался с Жанной Фриске несколько месяцев.

Также актер Алексей Чадов вспомнил о совместных съемках в кино с Жанной Фриске.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Наталья Фриске
Жанна Фриске
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