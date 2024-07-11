«У нас не получилось»: Кирилл Андреев рассказал о коротком романе с Жанной Фриске

Солист группы Иванушки International Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске в 1996 году. Он признался, что отношения продлились всего несколько месяцев и завершились из-за нехватки свободного времени.

По словам Кирилла, он увидел Жанну на одном из мероприятий, нашел ее номер телефона у знакомых, позвонил и договорился о встрече.

«Двум артистам очень сложно вдвоем существовать в одном пространстве. В нашем шоу-бизнесе есть пары, которые много лет вместе, но у нас не получилось», — разоткровенничался Кириллов в документальном фильме МУЗ-ТВ.

Ранее он также рассказывал, что испытывал огромную страсть к Жанне, а она отвечала взаимностью и не скрывала, что хочет семью.

При этом в 2000 году Кириллов женился, а Жанна нашла свое счастье только в 2011 году.

Вместе с тем, отец певицы Жанны Фриске, скончавшейся в 2015 году после двух лет борьбы с агрессивной опухолью мозга – глиобластомой, рассказал, что торопил дочь с рождением внуков. При этом Владимир Фриске подчеркнул, что Жанна признавалась ему в отсутствии достойных мужчин рядом.