«Моя влюбленность помогала»: Алексей Чадов рассказал о совместных съемках в кино с Жанной Фриске

8 июля этого года певице Жанне Фриске могло бы исполниться 50 лет. Экс-солистки группы «Блестящие» не стало девять лет назад после продолжительной борьбы с раком мозга. За годы жизни она успела проявить себя не только на сцене, но и в кино. Актер Алексей Чадов в интервью газете Metro рассказал о совместных съемках с артисткой.

В этом году исполнилось 20 лет со дня премьеры фильма «Ночной дозор», который стал дебютом Жанны Фриске в кино. Артистка также снялась в фильме «Дневной дозор» годом позже. Вместе с ней в проектах снимался Алексей Чадов, который поделился воспоминаниями о певице.

По словам актера, до съемок он не был знаком с Жанной Фриске и «сильно переживал», но на площадке понял, что «такая необычная пара очень даже легко может сложиться». Певица произвела на него впечатление, с ней было приятно работать.

«Жанна была замечательный, легкий, доброжелательный, душевный человечек. Без всякого снобизма, без звездного налета и мишуры», — заявил Алексей Чадов.

По сюжету картины, актер и певица играли пару, которая состоит в отношениях. Алексей Чадов признался, что ему было легко сниматься с Жанной Фриске, поскольку он был в нее искренне влюблен.

«С ней не оказалось сложных сцен, все было легко, по-свойски, как-то по-дружески, классно. <…> Целовались мы, по крайней мере могу говорить за себя, с большим удовольствием! Моя искренняя влюбленность в Жанну помогала в эти моменты», — поделился актер.

Артист отметил, что Жанна Фриске «была очаровательным человеком» и в нее «влюблялись все». После съемок фильма Алексей Чадов и певица стали хорошими друзьями и продолжали общаться вплоть до ее болезни.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с раком мозга.

Ранее сообщалось о том, что отец Жанны Фриске рассказал, как сосед заработал на раке певицы.