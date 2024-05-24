Наталья Фриске не приедет на похороны умершей от рака сестры: известна причина
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Наталья Фриске сообщила, что не приедет на похороны умершей от рака сестры. Знаменитость объяснила ситуацию в личном блоге.
В мае 2024 года Наталья сообщила о смерти двоюродной сестры. Татьяна Гончаренко, как и Жанна Фриске, долгое время боролась с раком, однако недуг оказался сильнее. По словам Натальи, она участвовала в лечении родственницы, помогая в поисках врача за границей.
Как выяснилось, семья Татьяны не сможет с ней проститься: Гончаренко умерла на территории Украины, куда закрыт въезд для россиян.
«Таня в Одессе… К сожалению, не смогу попрощаться с ней», — высказалась Фриске.
Ранее сообщалось, что умершую от рака сестру Жанны Фриске обманули на $100 тыс. во время лечения. Подробности читайте в этой новости.
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