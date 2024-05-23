Обманули на 100 тысяч долларов: сестра Жанны Фриске умирала от рака в муках

Владимир Фриске, отец скончавшейся от агрессивной опухоли мозга певицы Жанны Фриске, рассказал, что двоюродная сестра артистки Татьяна Гончаренко скончалась от рака в Одессе. При этом женщину во время лечения обманули на 100 тысяч долларов.

«Таня – это дочка моей сестры. У нее был рак груди. Он начался, когда еще был жив Иосиф Кобзон. В тот момент была жива Жанна, она к нему обратилась за помощью. Иосиф Давыдович нашел врача, она все убрала. И вот Таня была 11 лет в ремиссии», - сказал Фриске в беседе с Kp.ru.

Он подчеркнул, что украинские врачи заметили рецидив только когда уже метастазы пошли. Родственники начали собирать деньги на лечение через соцсети. Ее отец продал недвижимость, но их обманули.

Так, в Турции женщину ошибочно лечили от другого вида рака, так как перепутали ее с однофамилицей.

«В Израиле вообще хамы. Брали деньги, покупали какое-то свое лекарство подпольное. Там какая-то женщина через знакомых приносила препараты. Говорили, что оно эффективное, но о нем еще никто не знает», - возмутился отец Жанны Фриске.

В итоге в Турции семья родственников Фриске потеряла 78 тысяч долларов, а в Израиле еще 38 тысяч долларов. После лечения Татьяна вернулась на Украину и наблюдалась у врачей в Одессе.

«Она очень мучилась. Я, честно говоря, уже думал, чтобы она скорее… потому что невозможно было смотреть на это. Были сильные боли. А лекарств не было обезболивающих, кололи обыкновенные – такие, как анальгин», - вспомнил Фриске.

Он также выразил уверенность, что онкология у них – генетическое заболевание. Мать Татьяны скончалась в 2011 году от рака кишечника. Самой Жанны Фриске не стало в 2015 году.

Ранее журналистка Ксения Собчак выяснила, что у Жанны Фриске рак могли спровоцировать гормоны, выделяющиеся во время беременности.