Наталья Фатеева впервые отреагировала на слухи о романе с Юрием Антоновым

Наталья Фатеева назвала враньем сообщения о романе с Юрием Антоновым. Об этом пишет mk.ru.

В 1984 году Антонов и Фатеева пересеклись на съемках фильма «Прежде, чем расстаться». Тогда артист признавался, что восхищен внешностью Фатеевой, и, как писали СМИ, ухаживал за ней. Более того, он посвятил актрисе композицию «О тебе и обо мне». Однако сама Фатеева опровергает романтическую связь с певцом. По словам знаменитости, между ними были только рабочие отношения.

«Антонов за мной не ухаживал. Мы просто работали вместе. Никаких взаимоотношений между нами не было. Это самое настоящее вранье! Мы просто работали вместе. Он дебютировал в этом фильме в качестве актера, играл главную роль и написал для фильма потрясающую музыку», — высказалась актриса.

Фатеева отметила, что разница в возрасте не мешала совместной работе. Также она опровергла слухи о сложном характере Антонова.

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