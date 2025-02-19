У Никаса Сафронова найден еще один наследник: что об этом думает сын Лука

У Никаса Сафронова нашелся седьмой внебрачный сын, который начал судебное разбирательство. Об этом сообщает StarHit.

Как сообщает источник, у художника нашелся еще один внебрачный сын Гибас Вакарис. В Пресненский районный суд поступило исковое заявление об установлении отцовства.

В суде не стали называть личные данные кандидата на наследство. По информации источника, один мужчина с таким именем зарегистрирован в Лондоне, другой — в Клайпеде.

Также StarHit утверждает, что адвокат Гибаса несколько месяцев исправлял ошибки в исковом заявлении, которое пока оставлено без движения.

Сын Никаса Лука убежден, что Гибас — очередной мошенник, который хочет завладеть деньгами художника.

«Думаю, очередной городской сумасшедший, они часто пишут: «Усыновите меня, удочерите». А потом, оказывается, что соискателю 65 лет. То есть, когда Никасу было два года, у него появился первый сын. Вот такой однажды человек обращался. «Дочь» как-то оказалась старше Никаса. Объяснить, как это получилось, она так и не смогла. Много ненормальных, мошенников, желающих прославиться. Что поделать, мы — самый известный бренд в мире изобразительного искусства», — резюмировал он.

Сам художник не комментировал новость о седьмом внебрачном сыне.

Ранее Никас Сафронов раскрыл подробности знакомства с Папой Римским в беседе с сайтом «Страсти».