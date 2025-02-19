80-летний Юрий Антонов заявил о планах сократить гастрольную деятельность
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80-летний Юрий Антонов заявил о планах сократить гастрольную деятельность. Об этом сообщает ТАСС.
19 февраля Юрию Антонову исполнилось 80 лет. Артист признался журналистам, что хочет сократить количество концертов из-за возраста и состояния здоровья.
«Да, мне не нужно, вы знаете, в моем возрасте ездить по городам нашей необъятной Родины — это ущерб своему здоровью», — заявил он.
При этом Антонов добавил, что не отказывается от работы на студии. По словам музыканта, он планирует выпустить отреставрированные песни, которые еще никто не слышал.
«Есть работа в студии, отчасти это и есть творческие планы. Это работа над реконструкцией моих старых песен, которых еще никто не знает и не слышал, но, надеюсь, услышат», — рассказал он.
Ранее мы писали о том, что Юрий Антонов планирует богато отметить юбилей.