80-летний Юрий Антонов заявил о планах сократить гастрольную деятельность. Об этом сообщает ТАСС.

19 февраля Юрию Антонову исполнилось 80 лет. Артист признался журналистам, что хочет сократить количество концертов из-за возраста и состояния здоровья.

«Да, мне не нужно, вы знаете, в моем возрасте ездить по городам нашей необъятной Родины — это ущерб своему здоровью», — заявил он.

При этом Антонов добавил, что не отказывается от работы на студии. По словам музыканта, он планирует выпустить отреставрированные песни, которые еще никто не слышал.

«Есть работа в студии, отчасти это и есть творческие планы. Это работа над реконструкцией моих старых песен, которых еще никто не знает и не слышал, но, надеюсь, услышат», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что Юрий Антонов планирует богато отметить юбилей.