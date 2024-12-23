Наталья Фатеева раскрыла, как отметит 90-летие

Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева рассказала, что не собирается отмечать свое 90-летие, поскольку это обычный день для нее. Об этом пишет Kp.ru.

Звезда «Джентльменов удачи» призналась, что в этом году может быть не так много звонков с поздравлениями.

«Для меня это обычный день. Только приходится непрерывно отвечать на поздравления. Хотя не уверена, что в этом году звонков будет слишком много: во-первых, из ровесников редко кто дожил до моих лет, во-вторых, многие поумирали от ковида», — высказалась Фатеева.

Ранее проживающая в центре Москвы Наталья Фатеева рассказала об угрозах из-за отказа делать взносы на капремонт.

Также сообщалось, что Наталья Фатеева получила перелом накануне 90-летия.