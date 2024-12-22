«Мне угрожают»: проживающая в центре Москвы Наталья Фатеева пожаловалась на коммунальщиков

Актриса Наталья Фатеева пожаловалась на угрозы в свой адрес и отметила, что почти перестала выходить из дома.

«Ко мне все время пристают с платежами за капитальный ремонт. Мне угрожают, присылают квитанции, в которых каждый раз написана разная сумма», -заявила актриса в беседе с mk.ru.

Как призналась 89-летняя Фатеева, она не платит за капитальный ремонт более 10 лет. При этом ей все время присылают квитанции только за последние несколько месяцев.

«Причем, так пишут, что как будто я не плачу вообще за коммунальные услуги. Я их оплачиваю исправно, кроме капитального ремонта», - подчеркнула артистка.

Известно, что Наталья Фатеева живет в центре Москвы. Несколько лет назад она стала жертвой врачебной ошибки и с тех пор передвигается на костылях.

Согласно законодательству, для пенсионеров старше 80 лет действует скидка в пределах регионального стандарта нормативной жилой площади, используемой для расчета субсидий.

23 декабря советской и российской актрисе Наталье Фатеевой исполнится 90 лет. Она уже давно не снимается в кино и ведет затворнический образ жизни. Однако звезда фильма «Три плюс два» впервые за долгое время вышла на связь и рассказала, что сломала ключицу.