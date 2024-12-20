«Совершенно неожиданно»: Наталья Фатеева получила перелом накануне 90-летия

23 декабря советской и российской актрисе Наталье Фатеевой исполнится 90 лет. Она уже давно не снимается в кино и ведет затворнический образ жизни. Однако звезда фильма «Три плюс два» впервые за долгое время вышла на связь и рассказала, что сломала ключицу накануне юбилея.

Звезда советского кинематографа признается, что не помнит, как все произошло.

«Я сломала себе ключицу. Совершенно неожиданно», — призналась Наталья в разговоре с NEWS.ru.

Актриса рассказала, что делала зарядку — она подошла к шведской стенке и села на стул. Знаменитость ощутила неприятные ощущения после ее окончания. Фатеева признается, что у нее стерся из памяти момент падения. Кроме того, на секунду она потеряла сознание.

Как пояснила Наталья, теперь ей требуется длительная реабилитация. Она с трудом передвигается из-за проблем с ногами, которые возникли после перенесенной операции. В бытовых делах звезде помогает помощница по дому.

Напомним, в прошлом году Наталья Фатеева лишилась крупной суммы денег из-за Украины. Актриса является уроженкой Харькова, и у нее есть деньги на счетах в банках страны, однако власти заблокировали счет.