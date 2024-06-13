«Наговорила ему гадостей»: Иосиф Пригожин попытался помирить Успенскую и Киркорова

Иосиф Пригожин попытался помирить Любовь Успенскую и Филиппа Киркорова. Об этом сообщает StarHit.

Судебные споры между Любовью Успенской и Филиппом Киркоровым не утихают — артисты требуют друг с друга по 10 миллионов рублей после взаимных оскорблений. Напомним, певица назвала коллегу «женоненавистником», а он, в свою очередь, назвал Успенскую «попрошайкой».

По словам адвоката Киркорова Александра Добровинского, в спор вмешался Иосиф Пригожин. Продюсер попытался примирить стороны и убедить Успенскую принести извинения Киркорову.

«Он обратился к Любе Успенской — чтобы она помирилась с Филиппом Киркоровым. Да, наговорила несуразиц, с кем не бывает, ошиблась. Но ведь можно позвонить договориться, извиниться и жить дальше мирно», — рассказал Добровинский.

Однако, по словам адвоката, певица наотрез отказалась мириться с коллегой по сцене.

«Видимо, очень нужен пиар — поэтому она даже слушать не захотела Иосифа. Наговорила еще и ему гадостей. Он мне рассказал, насколько неприятным оказался разговор», — поделился он.

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