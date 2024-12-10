Певец Шура устроил скандал на съемках новогоднего шоу: подробности

Певец Шура поскандалил на съемках новогоднего шоу «VK под шубой 3». Он ворвался на площадку и прервал мотор из-за того, что в проекте использовалась его песня «Холодная луна».

По информации Telegram-канала «Звездач», недавно прошли съемки новогодней программы, в которой певец Александр Ревва и группа «Хлеб» записывали клип на кавер хита Шуры. Однако, как оказалось, автор был не в курсе того, что кто-то решил перепеть его трек.

Возмущенный использованием его музыки, Шура ворвался в разгар съемки и заявил, что не давал разрешение на кавер.

«Это что такое? Я не понял! Стоять! Кто поет мои песни? Вы обалдели?» - кричал певец в съемочном павильоне.

Другие детали случившегося не сообщаются. Пока неизвестно, удалось ли артистам договориться или же нет.

Ранее певец Шура рассказал о своих зависимостях. Он признался, что смог справиться с ними только благодаря врачам.