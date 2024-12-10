Певица Лолита рассказала, есть ли будущее у Насти Ивлеевой после отмены

Певица Лолита Милявская заявила, что Настя Ивлеева вернет рейтинги после отмены. Об этом сообщает StarHit.

В конце 2023 года Настя устроила «голую» вечеринку, после которой многие звезды столкнулись с отменой. И если Лолита смогла вернуться на сцену, то о блогерше по-прежнему ничего не слышно. Певица считает, что Ивлеева еще проявит себя. По мнению Милявской, Настя — «мощный профессионал».

«Как любила Настю Ивлееву, так и люблю. Уверена, что она настолько мощный профессионал, что встанет опять на свои две и начнет с бешеным рейтингом работать. Она очень трудолюбивый и очень классный человек», — высказалась знаменитость.

Лолита добавила, что не жалеет о посещении вечеринки. По ее мнению, мероприятие стало уроком и помогло проверить окружение.

«Знаете, эта вечеринка очень хорошо показала многих людей. От меня отошла часть людей, от которых идет дурной запах человеческий», — резюмировала артистка.

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