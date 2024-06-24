Настя Ивлеева заявила, что будет работать над улучшением своего бара в Москве. Блогерша рассказала про дальнейшие планы изданию Москвич.

В июне 2024 года Настя открыла лапшичную в центре Москвы. Знаменитость призналась, что все свободное время проводит на работе: основная ее задача — улучшать заведение и общаться с гостями. Ивлеевой важна обратная связь от посетителей.

«Принимаю решения по улучшению и общаюсь с гостями. Из ближайших планов — работать над баром. Есть к чему стремиться. Про творческие не расскажу пока», — высказалась блогерша.

Настя добавила, что нечасто бывает в ресторанах. Но если и заходит в заведения, то отдает предпочтение азиатской кухне.

Ранее сообщалось, что 33-летняя блогерша Настя Ивлеева выиграла суд на 636 тыс. рублей. Подробности читайте в этой новости.

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