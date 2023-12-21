Блогерша Настя Ивлеева вышла в свет в украшении с бриллиантами на ягодицах за 23 млн. Об этом сообщает Telegram-канал Светские хроники.

В Москве состоялась «голая» вечеринка Насти Ивлеевой. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. Речь идет про Ксению Собчак, Дмитрия Билана, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую и Джигана. Для выхода в свет гости выбрали прозрачные боди и откровенные платья.

Сама хозяйка торжества отдала предпочтение черному комплекту белья, халату и туфлям на высоких каблуках. Примечательно, что образ Ивлеевой дополнило дорогое украшение с бриллиантами. Правда, знаменитость надела его на непривычное место — на ягодицы.

«Оленька, ты когда-нибудь видела 23 млн на ягодицах? Я решила сделать такой акцент», — похвасталась Ивлеева.

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