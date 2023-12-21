Разведенная Настя Ивлеева закрутила роман со студентом

Блогер и актриса Настя Ивлеева, кажется, встретила новую любовь. СМИ полагают, что звезда встречается с 21-летним студентом Финансового университета при Правительстве РФ Борисом Махмуровым.

Пару замечают на одних и тех же мероприятиях, в том числе на развратной вечеринке, организованной Ивлеевой. Ведут они себя не как друзья — видно, что между Настей и Борисом есть чувства, пишет Woman.ru.

Источники издания сообщают, что Настя и Борис регулярно видятся в ее загородном доме. По словам инсайдеров, они даже задумываются о совместном ребенке.

Про Бориса Махмурова известно, что он из Москвы. На данный момент молодой человек учится в университете. Он зарабатывает на жизнь моделингом и сотрудничает с мировыми брендами.

Напомним, в 2018 году Ивлеева начала встречаться с рэпером Элджеем (настоящее имя Алексей Узенюк). В 2019 году возлюбленные поженились, но спустя два года пара объявила о расставании. Блогер еще долго ходила с фамилией бывшего супруга, и лишь 13 декабря 2023 года она вернула себе девичью. Отныне весь бизнес принадлежит не Узенюк, а Ивлеевой.