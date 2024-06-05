Настя Ивлеева выиграла суд у поставщицы картофеля для ее чипсов

Популярная блогер и телеведущая Настя Ивлеева выиграла иск на сумму 636 тысячи рублей у поставщицы картофеля из Оренбурга. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, суд удовлетворил иск компании Ивлеевой «Коленки пчелы», которая выпускает чипсы и другую продукцию под брендом Easy Peasy, к оренбургской индивидуальной предпринимательнице, которая поставляла ей картофель. Компания блогера утверждала, что поставленные ей продукты оказались гнилыми и затребовала 622 тысячи рублей в качестве компенсации понесенных потерь.

В итоге поставщица обязана выплатить 636 тысяч рублей: 537 тыс. рублей за причиненный вред, 83 тыс. рублей — пени и порядка 15 тыс. рублей — госпошлина.

Ранее сообщалось, что Настя Ивлеева открывает в Москве азиатский ресторан с отсылкой на «голую» вечеринку.

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