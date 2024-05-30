Оскандалившаяся после «голой» вечеринки Настя Ивлеева устроила фотосессию в монастыре

Блогер Настя Ивлеева, устроившая скандальную «голую» вечеринку в конце декабря, посетила Тихвинский Богородичный Успенский монастырь. Телеведущая сделала там снимки, которые опубликовала в своем Telegram-канале.

Настя выбрала соответствующий образ — она надела черную майку и штаны, а голову покрыла черным платком. Всего Ивлеева опубликовала четыре снимка. На двух из них она показала роспись стен храма, на другом — сделала селфи напротив иконы, на четвертой фотографии блогерша позирует у окна монастыря.

В конце 2023 года Настя устроила «голую» вечеринку. Тогда она устроила скандальную вечеринку с «голым» дресс-кодом. После этого и ее саму, и гостей стали «отменять» на ТВ и в шоу-бизнесе. Филиппу Киркорову, Диме Билану, Лолите Милявской, Ксении Собчак пришлось записать видеоизвинение за визит на тусовку. А сама Настя ушла «в тень» на несколько месяцев.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что Ивлеева «обнулила» соцсети с целью ребрендинга и «прогрева» аудитории. По его информации, блогер «собирается запеть». Также он уверен: знаменитость продолжит вести соцсети, так как публикация в ее ленте стоит 1,3 млн рублей.