Актрису Светлану Ходченкову внесли в украинскую базу «Миротворец». Подробности приводит РИА Новости.

По данным издания, актриса, сыгравшая в кино возлюбленную Владимира Зеленского, попала в базу данных скандального сайта за якобы нарушение украинской границы ради проникновения в Крым. Также Светлану обвинили за участие в «попытках оккупации республики».

Кроме того, Ходченкова оказалась в базе «Миротворца» за якобы незаконную коммерческую деятельность в Крыму. Но сама актриса данные новости еще не прокомментировала.

Напомним, что сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Он публикует информацию о людях, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. В списке присутствуют многие российские знаменитости: Филипп Киркоров, Лолита и другие.

Ранее мы писали о том, что режиссера Сарика Андреасяна внесли в украинскую базу «Миротворец».

Также сообщалось, что российский хоккеист Александр Овечкин попал в базу украинского «Миротворца».