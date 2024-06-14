Настя Ивлеева ищет новых сотрудников в свою лапшичную после блокировки счетов

Блогер Анастасия Ивлеева объявила, что ищет новых сотрудников в свою лапшичную Nudles. Об этом она сообщила в социальных сетях.

«Дорогие друзья, всем привет. У меня просто шикарнейшие новости. Мы растем, мы развиваемся, мы расширяемся. Нам требуются сотрудники: повара, управляющие…», — сказала блогер.

6 июня 2024 года в Москве состоялась пресс-конференция Насти по случаю открытия ее лапшичной Nudles. Блогерша пришла на мероприятие в черной майке, брюках и без макияжа. Она вела себя скромно, но охотно общалась с прессой. Сотрудники СМИ спросили у нее не только про новый бизнес, но и про личную жизнь. Ивлеева со смущением ответила, что на данный момент не состоит в отношениях. По мнению Насти, покорить ее сердце сможет мужчина-защитник.

Ранее налоговая заблокировала все счета блогера Насти Ивлеевой. Произошло это из-за долга в размере 11,3 миллиона рублей. По данным источника, счета телеведущей были заморожены 14 июня. Она не сможет ими пользоваться, пока не выплатит деньги государству.

Адвокат Сергей Жорин при этом заявил, что Настя Ивлеева может обжаловать наложение ареста на счета.