SHOT: ФНС заблокировала счета Насти Ивлеевой из-за долга 11,3 млн рублей

Налоговая заблокировала все счета блогера Насти Ивлеевой. Произошло это из-за долга в размере 11,3 миллиона рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, счета телеведущей были заморожены 14 июня. Она не сможет ими пользоваться, пока не выплатит деньги государству.

Сама Настя эти новости пока никак не прокомментировала.

Напомним, что проверки деятельности и бизнеса Ивлеевой начались после декабря 2023 года. Тогда она организовала скандальную «голую» вечеринку, из-за которой потеряла рекламные контракты и вызвала ненависть аудитории. Вернуться с медийное поле Настя решила только в мае 2024 года. Она дала первое интервью, в котором призналась, что все эти месяцы переосмысливала свое поведение и изучала ситуацию в мире. В том числе она ездила в Донбасс.

После этого телеведущая начала постепенно возвращаться в светскую жизнь и в социальные сети. Она покрасила волосы в темный цвет, стала ходить в церковь, интересоваться политикой. А недавно угодила в новый скандал, открыв в Москве заведение с провокационным слоганом.

Ранее в Сети раскритиковали поздравление Насти Ивлеевой с Днем России.