«Ситуация не самая лучшая»: адвокат рассказал о судьбе Ивлеевой после блокировки счетов

Адвокат Сергей Жорин заявил, что Настя Ивлеева может обжаловать наложение ареста на счета. Об этом сообщает NEWS.ru.

14 июня 2024 года в СМИ появилась новость о крупном долге Насти перед ФНС. Из-за задолженности ей могут закрыть выезд за границу и заблокировать счета. Адвокат Жорин считает, что юристы Насти могут обжаловать наложение ареста на счета, если докажут неправомерность.

Также, по мнению Сергея, у Насти есть еще два выхода из ситуации. «Погасить задолженность. Еще вариант: обжаловать размер задолженности, доказать начисление задолженности незаконным. Здесь существует определенный риск», — пояснил Жорин.

Адвокат заявил, что проблемы с налогами влекут риски. По словам Жорина, от неуплаты налогов до уклонения всего один шаг. Он назвал ситуацию Насти «не самой лучшей».

«Налоговая задолженность, не связанная с уголовными претензиями, влечет блокировку счета, а если связана, то влечет «блокировку самого человека». Поэтому ситуация не самая лучшая, но желаю Анастасии благополучно разобраться», — резюмировал Жорин.

Ранее сообщалось, что на блогера Настю Ивлееву заявили в ФАС за слоган ее нового ресторана Nudles. Подробности читайте в этой новости.