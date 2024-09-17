Настроение невеселое: находившегося в зоне СВО мужа Елены Блиновской заметили в Москве после задержания Пашаева

Предприниматель Алексей Блиновский, последние месяцы находившийся в зоне СВО, был замечен в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, муж «королевы марафонов» Елены Блиновской не скрывается от следователей и часто приезжает в свою квартиру.

При этом настроение у Блиновского, по словам собеседника издания, «невеселое».

Напомним, вечером 16 сентября, в Москве задержали экс-адвоката Эльмана Пашаева по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, он убедил Алексея Блиновского передать ему 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов, пообещав освободить жену предпринимателя из СИЗО и прекратить уголовное преследование их семьи.

В июле Блиновского объявили в розыск, его обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере и отмывании денег. Его жену Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась уехать из РФ. С января 2024 года блогер находится в СИЗО. Ее обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег на 1,1 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Пашаев намеренно «обрабатывал» Блиновского, зная всю бесперспективность дела. По такой же схеме он поступил с актером Михаилом Ефремовым, осужденным впоследствии за смертельное ДТП в центре Москвы.