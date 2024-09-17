Проверенная схема: как Эльман Пашаев «обрабатывал» Алексея Блиновского

Задержанный за мошенничество бывший адвокат Эльман Пашаев намеренно «обрабатывал» Алексея Блиновского, зная всю бесперспективность дела. По такой же схеме он поступил когда-то с Михаилом Ефремовым, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источник сообщает, что Пашаев действовал по схеме дела Ефремова. Экс-адвокат знал о бесперспективности ситуации, но продолжал «обрабатывать» клиента. Изначально он получил задание, а после должно было прийти полное вознаграждение. Эльман взял у Алексея Блиновского более 1 млн рублей, пообещав освободить из СИЗО его жену, Елену Блиновскую.

Затем в дело вмешался Военный следственный комитет, и Пашаева задержали.

К слову, в последние месяцы бывший адвокат и его супруга задолжали налоговой 1,6 млн рублей. 700 тыс. рублей должен сам Эльман, а 923 тыс. рублей — его жена.

Напомним, о задержании адвоката стало известно 17 сентября. Его подозревают в особо крупном мошенничестве по делу четы Блиновских. Экс-защитник якобы утверждал, что поможет им избежать тюрьмы взамен на денежное вознаграждение.