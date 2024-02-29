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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 29 февраля 2024, 15:18
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«Не хочет, чтобы знали»: отец Ивана Урганта объяснил, почему сын давно не выходил на связь

Отец Урганта рассказал о здоровье сына и объяснил, почему он не выходит на связь.
«Не хочет, чтобы знали»: отец Ивана Урганта объяснил, почему сын давно не выходил на связь

© Комсомольская правда/East News

Отец телеведущего Ивана Урганта Андрей рассказал, почему сын давно не выходил на связь. Также он сообщил о здоровье шоумена.

Комментарий Андрея Урганта приводит издание «Абзац».

«Если он не выходит на связь, значит, не хочет, чтобы знали о его творческих планах», - сказал актер и добавил, что подробно не информирован о делах сына.

Также Андрею Урганту известно, что «он здоров», «все в порядке».

Напомним, Иван Ургант некоторое время находился за границей. Его программа не выходит в эфир с февраля 2022 года. Урганта давно не видно в крупных проектах, иногда он проводит корпоративы и выступает, но за рубежом.

В начале февраля телеведущий почтил память матери Валерии Киселевой. Она умерла в 2015 году и похоронена на Комаровском кладбище. Ургант поставил на ее могиле памятник в виде белого мраморного круга.

Источник фото:Комсомольская правда/East News
Источник:Издание «Абзац»
Автор:Лилия Караева
Теги:
Иван Ургант
Андрей Ургант
творчество
здоровье