«У меня чудовищное настроение»: борющийся с депрессией Михаил Ширвиндт уехал из Москвы в деревню

Телеведущий Михаил Ширвиндт принял решение перебраться из Москвы в деревню из-за депрессии. Уже довольно долгое время он пытается бороться с хандрой, но пока у него это не получается.

Видеоблогер признался, что, несмотря на поддержку близких, он по-прежнему испытывает тревогу. В столице ему было плохо, поэтому он захотел вырваться из города. По его словам, в Москве жизнь как кипела, так и кипит, а он во все это не вписывается.

При этом в деревне Ширвиндту нравится. Он поделился, что ему всего хватает. Главное, что рядом с ним семья, а также некоторые друзья, которые остались в России.

«У меня чудовищное настроение. <…> Для меня самое ценное — это общение. Слава Богу, кто-то еще здесь остался из моих друзей. Они приезжают ко мне, я приезжаю к ним. Рядом родители, дети», - рассказал телеведущий в шоу Sheinkin 40.

Напомним, что в депрессию Михаил Александрович впал из-за происходящих в мире событий, а также потери некоторых близких, которые предпочли два года назад уехать из страны.

Ранее Михаил Ширвиндт рассказал о ссоре с Константином Эрнстом из-за программы «Давай поженимся».