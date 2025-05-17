«Настроен по-боевому»: мать Глеба Калюжного подтвердила слухи о его уходе в армию

Мать Глеба Калюжного подтвердила новости о его уходе в армию. Подробности приводит Super.ru.

Мать актера Наталья подтвердила, что ее сын уходит на срочную службу. Однако еще неизвестно, в какой род войск Калюжному предстоит отправиться.

Кроме того родственница актера подчеркнула, что ее звездный наследник с боевым настроем отправляется в армию. Он, по словам Натальи, недавно находился на съемках военного фильма «Малыш» на Донбассе, события которого его сильно впечатлили.

«Настроен он нормально, по-боевому, вернувшись из Донецка. По поводу того, как дальше будет развиваться карьера, пока тоже не знаю, но слышала, что в сериале "Вампирах средней полосы" его поменяют», — уточнила мать актера.

Также вяснилось, что Калюжный отправится на срочную службу в армию 27 мая. Глеб уйдет в армию со сборного пункта на Угрешской в 8:00. С 2019 года актеру регулярно присылали повестки, на которые он никак не реагировал.

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