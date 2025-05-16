Актер Глеб Калюжный ответил на слухи об уклонении от армии: готовится к службе

Обвиняемый в уклонении от воинской службы актер Глеб Калюжный все-таки уходит в армию. Звезда «Вампиров средней полосы» признался, что на год оставит актерскую деятельность.

Калюжный рассказал, что на данный момент готовится к службе в армии и вернется только в следующем году.

«Сейчас к проектам не готовлюсь, готовлюсь к армии. Да, скоро ухожу служить. А когда вернусь, будет много всего интересного, ждите. Вернусь в следующем году», - пояснил 26-летний артист в разговоре со StarHit.

Глеб отметил, что ему есть на кого оставить продюсерский центр. После возвращения из армии Калюжный планирует снять авторское кино.

Актер призвал фанатов не верить слухам о нем, распространяемым ради привлечения внимания. Точную дату отправления на службу он не уточнил.

Напомним, в отношении Глеба Калюжного было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от военной службы» по ч. 1 ст. 328 УК РФ. По предварительным данным, актер скрывался от военкомата на протяжении шести лет.

Ранее мы писали, что артисту дали отсрочку от армии из-за съемок про бойца-добровольца, освобождающего Мариуполь.