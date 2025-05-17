Недавно приобрел Ferrari SF90 за 55 млн рублей: блогер Слава Бустер задолжал ФНС крупную сумму

Блогер Вячеслава Леонтьева, более известный как Слава Бустер, оказался должником. Инфлюенсер не доплатил в государственную казну 4 миллиона 582 тысячи рублей, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Если стример вовремя не погасит долг, то в отношении его возбудят исполнительное производство. При этом, несмотря на задолженность перед ФНС, Слава рассказывает о дорогих покупках, которыми хвастается в соцсетях.

Например, недавно молодой человек приобрел себе Ferrari SF90 за 55 млн рублей. А в прошлом году блогер обзавелся квартирой в Москве, стоимость которой может составлять 105 млн рублей.

Ранее сообщалось, что счета певицы Елены Темниковой могут заблокировать из-за большого долга. По информации журналистов, она недоплатила ФНС 1,72 млн рублей.