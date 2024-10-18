«Настоящий мужчина»: Лерчек восхитилась фигурой рэпера Natan

Лерчек (Валерия Чекалина) назвала рэпера Natan «настоящим мужчиной» и восхитилась его фигурой. Об этом стало известно в новом выпуске шоу «Звезды в джунглях».

Блогерша и рэпер стали участниками шоу, во время съемок которого у них начался роман. Музыкант не скрывал симпатии к Валерии, несмотря на то, что он женат. К слову, Чекалина также открыто проявлялась к коллеге по проекту. Увидев, как рэпер отжимается, Лерчек восхитилась его фигурой и назвала «настоящим мужчиной».

«Мы растягиваемся, мальчики участвуют. Но, разумеется, это не для Natan, Он… Настоящий мужчина. Отжимался, подтягивался. Но ничего! Он еще затанцует», — заявила знаменитость.

Ранее Лерчек со слезами на глазах призналась, что считает рэпера Natan невероятным. Подробности читайте в этой новости.

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