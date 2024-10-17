«Почему жизнь не свела нас раньше?»: Лерчек не сдержала слез, говоря о чувствах к Natan

Блогерша Лерчек не сдержала слез, когда рассказывала рэперу Natan о своих чувствах. На шоу «Звезды в джунглях» она призналась, что считает артиста невероятным. Видео оказалось в распоряжении Woman.ru.

Об интрижке Лерчек с рэпером говорят уже не первую неделю. В Сети распространилось видео со съемок телевизионного проекта, где запечатлели объятия и поцелуи знаменитостей. После этого Natan оправдался — из-за формата программы забыл, где реальность, а где шоу, поэтому позволи себе сблизиться с блогершей.

Пока жена артиста продолжает сохранять молчание обо всей этой ситуации, поэтому неизвестно, удастся ли сохранить семью. А между тем в распоряжении СМИ оказываются все новые фрагменты со съемок, которые доказывают чувства звезд друг к другу. В одном из выпусков Лерчек эмоционально обратилась к певцу и призналась, что считает его примером настоящего мужчины.

«Почему жизнь не свела нас раньше? Это то, о чем я думаю каждый день. Ты невероятный! Твой минус, что ты слишком хороший, я не верю, что такое возможно. Я просто благодарна тебе за ту поддержку, которую ты мне оказал», - отметила Лерчек.

Блогерша призналась, что ей была необходима поддержка из-за развода. Знаменитость расплакалась, благодаря рэперу за защиту, которую он ей дал.

Ранее жена Natan улетела из России с детьми после измены мужа.