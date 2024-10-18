«Успешный PR-повод»: психолог объяснил, почему в извинениях изменившего Natan нет раскаяния

Рэпер Natan записал ролик, в котором публично признался в измене с Лерчек и попросил прощения у жены. Музыкант заявил, что будет бороться за семью и вновь добиваться супруги. Изучив его обращение, психолог Станислав Самбурский отметил неискренность рэпера: его выдавали невербальные средства. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Natan и раньше изменял жене, как писали в прессе. К изменам зачастую склонны люди, у которых в детстве не сформировались близкие отношения с родителями. Если ребёнок чувствовал некоторое отчуждение и слишком рано стал самостоятельным поневоле, он не сможет выстраивать долговременные отношения. Человек, которым в детстве пренебрегали, повзрослев и начиная отношения будет испытывать слабую привязанность. Кого недолюбили в детстве, будут ходить налево не за плотскими утехами, а за тем, чтобы получить повышенное внимание. Любая поклонница согласится на свидание с рэпером, но это не тот уровень, который нужен, чтобы закрыть эмоциональные потребности. Другое дело — такая известная и богатая девушка, как Лерчек», — высказался психолог.

Внимание от поклонницы выглядит естественным для исполнителя, а интерес со стороны знаменитости — это уже другой уровень. Связь с блогершей может стать подтверждением для рэпера, что он хорош не только как исполнитель, но и привлекателен как мужчина. Привлекателен он сам, а не его образ и песни.

«Видео с извинениями — хорошая попытка признать свою ошибку и попросить прощения у жены, но искренности в невербальных сигналах я не вижу. Всё видео Natan избегает зрительного контакта. Для знаменитости нет никакой проблемы смотреть в кадр и говорить нужный текст, но певец только один раз посмотрел в кадр, старательно отрабатывая раскаяние и чувство вины. Это хорошая актёрская игра, но искренние извинения говорят глаза в глаза, не вынося на обсуждение публики. В ролике Natan чрезмерно эмоционален, и считывается желание вызвать сочувствие. Публикация в соцсетях выглядит не как желание наладить отношения с женой, а как успешный PR-повод. Интрижка двух знаменитостей всегда калорийный повод для обсуждения. Возможно, таким образом Natan хочет прорекламировать свои новые проекты и концерты», — резюмировал эксперт.