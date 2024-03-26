«Настоящие герои»: сын владельца «Крокуса» ответил на обвинения в бездействии сотрудников во время теракта

Певец Эмин Агаларов, являющийся сыном владельца «Крокус Сити Холла», опроверг слухи о бездействии сотрудников комплекса во время теракта 22 марта. Он заявил, что благодаря им как раз и удалось спасти тысячи жизней.

В личном блоге артист вышел на связь с подписчиками и ответил на обвинения в том, что работники концертного зала не помогали людям выбираться из горящего здания. Он отметил, что это ложь, ведь именно они смогли организовать эвакуацию.

«Настоящие герои, которые не смогли поступить иначе. Вопреки слухам о бездействии сотрудников «Крокус Сити Холла» и других подразделений компании, именно благодаря храбрости и силе духа наших людей тысячи посетителей концерта смогли остаться живыми и невредимыми», - написал Эмин.

Напомним, что, по некоторым данным, у охраны «Крокуса» имелось в арсенале оружие, но в день теракта его не использовали. Генпрокуратура же после проведенной проверки не нашла нарушений в организации мер безопасности концертной площадки, было установлено, что в вооруженной охране не было необходимости.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что незадолго до теракта в «Крокусе» усилили охрану.

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