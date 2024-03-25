«В Кремлевский дворец было бы проще попасть, чем в «Крокус»: Пригожин высказался об охране зала, где произошел теракт

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что за три недели до теракта в «Крокус Сити Холле» усилили меры безопасности. Он отметил, что в зал всегда было непросто попасть. И хоть охранники не были вооружены, они всегда хорошо выполняли свою работу.

22 марта в концертном зале Красногорска произошло вооруженное нападение террористов. Они расстреляли людей, а после подожгли здание. Для многих отечественных артистов «Крокус» был настоящим домом. Там проходили премии, выступления. Неоднократно шоу там организовывали Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Олег Газманов и другие певцы. Как отметил Иосиф Пригожин, он работал на данной площадке в течение 14-ти лет и всегда ему казалось, что ее отлично охраняют. По словам продюсера, звезд даже немного обижало то, с каким пристрастием их всегда обыскивали.

«По впечатлениям, честно, даже в Кремлевский дворец было бы проще попасть, чем в «Крокус», -рассказал Пригожин «Парламентской газете».

А незадолго до теракта меры безопасности еще больше усилили. Правда, продюсер не знает, по какой причине это было сделано.

«Позвонил тогда директору, спросил, что происходит. Ответ был: «Не задавай мне вопросы, есть решение усилить меры безопасности, и все». И вот до начала марта я такого на этой площадке никогда не видел», - поделился Пригожин.

Ранее Иосиф Пригожин резко осудил западных звезд за молчание о теракте в «Крокус Сити Холле».