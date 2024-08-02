Насте Ивлеевой могут закрыть выезд из России из-за новых долгов

33-летняя Настя Ивлеева накопила новый долг перед ФНС в размере 3,7 млн рублей. Об этом сообщает ИА Регнум.

По информации источника, за блогершей числится долг в 3,7 млн рублей. Отмечается, что сумма задолженности превысила 30 тыс. рублей. Из-за этого Насте могут заблокировать счет в банке или закрыть выезд из страны.

Отметим, что в июле 2024 года Ивлеева выплатила более 20 млн долгов перед ФНС.

На данный момент блогерша не комментировала сообщения о новых долгах.

Ранее Настя Ивлеева сравнила открытие Олимпиады в Париже с «голой» вечеринкой. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что блогер Елена Блиновская продала квартиру за 70 млн из-за долгов перед ФНС.