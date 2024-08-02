Блогер Елена Блиновская продала квартиру за 70 млн из-за долгов перед ФНС. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, блогер устроила распродажу, чтобы погасить долги перед налоговой. Она избавилась от элитной квартиры в ЖК «Донской Олимп» за 70 млн. Отмечается, что Елена изымает средства через специальный счет в СК и перечисляет по ходатайству в государственный бюджет.

Теперь Блиновская просит снять арест с автопарка с Bentley и Lamborghini, чтобы продать ради погашения долга. По данным источника, суммы от продажи авто не хватит, чтобы выплатить 678 млн. Осознав это, Елена попросила признать себя банкротом.

Ранее суд арестовал имущество Блиновской и ее близких на сумму более 650 млн рублей. Подробности читайте в этой новости.

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