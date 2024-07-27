«У нас была стильнее»: Настя Ивлеева сравнила открытие Олимпиады в Париже с «голой» вечеринкой

Блогер Настя Ивлеева призналась, что посмотрела церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. Она раскритиковала событие и сравнила его со скандальной «голой» вечеринкой, которую организовала в московском клубе «Мутабор» в декабре 2023 года.

«Что собственно хочу сказать: вечеринка у нас была стильнее», - написала Ивлеева в своем Telegram-канале.

Настя также поблагодарила организаторов за красивые Олимпийские игры в Сочи в 2014 году и Чемпионат мира по футболу, который прошел в 2018 году в России.

Напомним, 26 июля в Париже состоялось торжественное открытие XXXIII Олимпийских игр. Церемония стала первой в истории, которая прошла не на стадионе, а в центре города. Вместо парада атлетов была лодочная регата. Событие омрачил проливной дождь.

В конце 2023 года Настя Ивлеева устроила устроила скандальную вечеринку с «голым» дресс-кодом. После этого и ее саму, и гостей стали «отменять» на ТВ и в шоу-бизнесе. Филиппу Киркорову, Диме Билану, Лолите Милявской, Ксении Собчак пришлось публично извиняться за визит на тусовку.

Ранее телеведущая Ксения Собчак раскритиковала открытие Олимпийских игр в Париже. Она назвала мероприятие «чудовищным» и сочла решение сделать из города декорации «адовой безвкусицей».