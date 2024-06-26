Настасья Самбурская заявила, что потратила на запись песни 500 тысяч рублей. Артистка рассказала, в какую сумму ей обошелся трек «Без него» в соцсети.

Настасья развивает себя не только в актерской, но и в музыкальной сфере. Не так давно Самбурская выпустила трек «Без него». Артистка купила полное сопровождение профессионалов, которые помогли ей в создании композиции. На их услуги знаменитость потратила 500 тысяч рублей.

«500 тысяч рублей. Покупка, запись, аранжировка, обложка и сниппет», — сообщила знаменитость.

Узнав о стоимости композиции, поклонники поинтересовались, почему Самбурская не занимается творчеством самостоятельно: это помогло бы ей сэкономить. Настасья дала понять, что вопрос подписчиков ее разгневал.

«Не могу не ответить вам без нотки сарказма. Сейчас вы увидите, какая я неприятная женщина. Действительно, как же я не подумала, ведь можно сэкономить и писать песни самостоятельно. А почему я до этого так не делала? Может быть, я не пишу песни потому, что мне это не дано», — резюмировала Самбурская.

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