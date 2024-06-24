«Можете выдыхать»: звезда «Универа» Самбурская показала бойфренда после замечания об одиночестве

Актриса Настасья Самбурская показала фото с предполагаемым бойфрендом после замечания от поклонника. Звезда «Универа» вышла из себя, когда ей сказали об одиночестве в 37 лет. И, судя по всему, она решила доказать, что вовсе не одна.

У Настасьи было несколько неудачных романов, после которых она перестала афишировать личную жизнь и в принципе заговаривать о романтических отношениях. Из-за этого фанаты артистки начали беспокоиться за ее счастье, что, несмотря на эффектную внешность, у нее по-прежнему нет любимого человека рядом. В ответ на замечание Самбурская выругалась в Сети и заявила, что, если она не показывает снимков, это не значит, что у нее все плохо в жизни.

Также после этого актриса не успокоилась и опубликовала фотографию с бородатым спутником. На кадре мужчина прижимался к Настасье, а она при этом выглядела счастливой. Подробностей она раскрывать не стала, но намекнула, что именно этот кавалер делает ее счастливой.

«Отчитываюсь. Можете выдыхать», - подписала фото Самбурская.