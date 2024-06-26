Названы гонорары Галустяна, Кудрявцевой и Темниковой за рекламу в соцсетях

Названы расценки на рекламу в соцсетях актера Михаила Галустяна, телеведущей Леры Кудрявцевой, певицы Елены Темниковой и других звезд. Соответствующие данные приводит Telegram-канал «Звездач».

Так, звезда скетч-шоу «Наша Russia» требует за видеопост 2,5 млн рублей, а за фотопост – 1,8 млн. Реклама в сторис Галустяна обойдется в 1,3 млн.

По данным «Звездача», в 2023 году Кудрявцева просила за рекламную интеграцию 800 тысяч рублей, но теперь цена выросла до 1,3 млн за фотопост и до 1,6 млн за видеопост. Отметку в сторис артистка готова сделать за 900 тысяч.

Стоимость рекламы в микроблоге Елены Темниковой достигает за фото и видео 600 и 900 тысяч рублей соответственно. При этом сторис исполнительница готовы опубликовать за 400 тысяч. Схожие расценки у экс-участницы Comedy Woman Екатерины Скулкиной: 700 и 900 тысяч за фото или видео.

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