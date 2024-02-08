Настасья Самбурская рассказала о необычном подарке от фаната

Актриса Настасья Самбурская осудила поклонницу за подаренную фейковую сумку. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный блог знаменитости.

Звезда «Универа» рассказала о необычном подарке от поклонницы. Самбурская вспомнила, как к ней в гримерную комнату зашла девушка и подарила «грязную сумку от Chanel». По словам актрисы, она была возмущена наглостью фанатки.

«Приходит человек и дарит тебе грязную сумку», — заявила Настасья.

Артистка не стала скрывать разочарования и сразу же сообщила девушке о том, что ее подарок является фейковым. Как выяснилось, она была удивлена подобному обвинению. Более того, фанатка отметила, что потратила на подарок 12 тысяч.

По словам актрисы, она является поклонницей Моники Беллуччи. Самбурская заявила, что никогда бы не решилась подарить кумиру грязные, фейковые вещи.

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