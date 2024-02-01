Голливудская дива: Самбурская восхитила публику платьем с глубоким декольте

36-летняя актриса Настасья Самбурская вышла на сцену в платье с глубоким декольте. Фото знаменитости были опубликовали в соцсетях.

Самбурская предстала в изысканном платье жемчужного цвета с декольте и стильным поясом на талии, подчеркивающим ее изящную фигуру. Актриса дополнила свой образ массивными золотыми серьгами, уложила темные волосы и выбрала выразительный макияж с угольно-черными стрелками и красными губами. Завершающим элементом стиля стал яркий алый маникюр.

В подписи к публикации Самбурская поделилась интересной ситуацией. Оказалось, что она пригласила гостя с высокого балкона занять место за свободным столиком внизу.

Напомним, что известность актрисе принесли роли в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя», а также участие в фильмах «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТюба», «Беспринципные».

Поклонники девушки знают, что она уделяет внимание своему здоровью и физической форме. В апреле прошлого года Самбурская рассказала о своей диете, включающей отказ от сахара, дрожжей, глютена, жареного, соусов и фруктов в течение двух месяцев. Она также подчеркнула, что рацион состоит в основном из белка и клетчатки, и поделилась своим успехом в снижении веса на три кг всего за месяц, хотя это было вызовом.

Ранее мы писали о том, как Самбурская устроила скандал на светской премьере.