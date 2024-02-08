78-летний режиссер Никита Михалков получит 3,2 млн рублей за спектакль «12». Об этом сообщает портал NGS24.RU со ссылкой на сайт госзакупок.

9 и 10 апреля в Красноярске состоятся показы спектакля «12» Никиты Михалкова. Это часть программы XI Транссибирского Арт-фестиваля, который пройдет в Красноярском крае с 22 марта по 16 апреля. Билеты на постановку стоят от 1500 до 7000 рублей.

По информации источника, режиссер и актер Михалков получит 3,2 млн рублей за участие в своем спектакле. Красноярская краевая филармония заключила с ним госконтракт как с ИП и единственным поставщиком.

Ранее Никита Михалков заявил, что аналог «Оскара» нужно провести в 2024 году. Подробности смотрите в этой статье.

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