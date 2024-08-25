Настасья Самбурская передаст часть своей одежды в штаб для пострадавших жителей Курской области

Настасья Самбурская заявила, что решила помочь беженцам Курской области.

Звезда сериала «Универ» активно занимается благотворительностью. По этой причине она не осталась равнодушной и к людям из Курской области, которым пришлось оставить дома и уехать для своей безопасности.

Самбурская перебрала гардероб для того, чтобы отправить собственные вещи пострадавшим людям. По словам звезды, это заняло достаточно много времени. Настасья отобрала самую комфортную и теплую одежду, которая может пригодится нуждающимся.

«Сегодня мы восемь часов разбирали гардероб. Очень много вещей отобрала для беженцев из Курска. На днях повезу в штаб», — сообщила Самбурская в своем блоге.

Ранее мы писали о том, что певец Григорий Лепс переведет жителям Курской области весь гонорар за концерт.

Также сообщалось, что звезды Лера Кудрявцева и Катя Гордон оказали гуманитарную помощь детям, эвакуированным из Курской области.