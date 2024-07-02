«Всегда был жадным»: сестра Градского рассказала, как певец отнял у нее квартиру

Сестра Александра Градского Наталья назвала его жадным и отказалась от борьбы за наследство. Об этом сообщает Kp.ru.

После смерти отца Натальи его квартира досталась Александру Градскому. В беседе с журналистами Градская вспомнила, как певец приходил в больницу к ее родителю вместе с нотариусом. Как выяснилось, музыкант навестил умирающего родственника, не оповестив сестру. Будучи в плохом состоянии, мужчина подписал документы, согласно которым недвижимость в Москве перешла к Александру. Певец не стал объясняться с сестрой. Вместо этого он ей пригрозил и посоветовал «не лезть».

«На моё недоумение, почему мне не рассказал, что за история с нотариусом, Саша ответил: «Не лезь. И со мной не связывайся. Я — Градский…». Он всегда был богатым. И очень жадным», — высказалась Градская.

Наталья назвала поступок брата странным и некрасивым. При этом она отказалась от борьбы за наследство из-за болезни сына. Намерения Градской не изменила даже смерть певца. Наталья рада, что наследники Александра вернули ей «хотя бы семейные фотографии».

«Мне не хочется тратить на это время. Важнее выиграть суды во Франции, и переехать с младшим сыном в Москву», — пояснила Наталья.

Ранее мы писали, что сестра Александра Градского судится во Франции с врачами из-за болезни сына. Подробности читайте в этой новости.